Даллас обыграл Эдмонтон, победы Колорадо, Вегаса и Каролины
Филадельфия в серии буллитов обыграла Рейнджерс, Бостон выиграл у Айлендерс
около 1 часа назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Баффало Сейбрз – Юта Мамонт — 1:2 ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс – Каролина Харрикейнз — 0:3
Монреаль Канадиенс – Филадельфия Флайерз — 4:5 Б
Нью-Йорк Айлендерс – Бостон Брюинз — 3:4 Б
Миннесота Уайлд – Нэшвилл Предаторз — 3:2 ОТ
Даллас Старз – Эдмонтон Ойлерз — 4:3 Б
Колорадо Эвеланш – Тампа-Бей Лайтнинг — 3:2
Анахайм Дакс – Флорида Пантерз — 7:3
Вегас Голден Найтс – Детройт Ред Уингз — 1:0
Лос-Анджелес Кингз – Виннипег Джетс — 3:0