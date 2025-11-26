Даллас разгромил Эдмонтон в единственном матче дня НХЛ
Старз вырвались вперед с четырьмя голами ещё в первые 20 минут
около 1 часа назад
В единственном матче вторника Даллас Старз одержали разгромную победу над Эдмонтоном Ойлерз 8:3.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Эдмонтон — Даллас 3:8 (0:4, 1:2, 2:2)
Шайбы:
0:1 — 3' Бенн (Стийл, Джонстон)
0:2 — 10' Хинц (Робертсон, Хейсканен)
0:3 — 15' Бастиан (Блеквелл, Факса)
0:4 — 18' Стийл (Джонстон, Бенн)
1:4 — 24' Клаттенбург (Янмарк-Нюллен, Эмберсон)
1:5 — 34' Робертсон (Джонстон, Сегин)
1:6 — 35' Джонстон (Сегин, Робертсон)
2:6 — 41' Бушар (Драйзайтль, Подколзин)
2:7 — 48' Грицковян (Колячонок, Бурк)
3:7 — 49' Рословик (Савой, Макдэвид)
3:8 — 55' Бастиан (Факса)
Вратари: Пикар 18/22, Стюарт Скиннер 4/8 — Эттингер 22/25.