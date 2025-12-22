Эдмонтон победил Вегас, Питтсбург прервал серию поражений, Колорадо разгромил Миннесоту
Даллас разбил Торонто, Бостон проиграл Оттаве
около 9 часов назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз — Вашингтон Кэпиталз — 3:2 ОТ
Миннесота Уайлд — Колорадо Эвеланш — 1:5
Даллас Старз — Торонто Мейпл Лифс — 5:1
Питтсбург Пингвинз — Монреаль Канадиенс — 4:3 Б
Нэшвилл Предаторз — Нью-Йорк Рейнджерс — 2:1
Бостон Брюинз — Оттава Сенаторз — 2:6
Юта Мамонт — Виннипег Джетс — 4:3 ОТ
Нью-Джерси Девилз — Баффало Сэйбрз — 1:3
Эдмонтон Ойлерз — Вегас Голден Найтс — 4:3