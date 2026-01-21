Эдмонтон проиграл Нью-Джерси, Миннесота уступила Монреалю
Тампа обыграла Сан-Хосе, Виннипег выиграл у Сент-Луиса
1 день назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс – Миннесота Уайлд — 4:3;
Тампа-Бэй Лайтнинг – Сан-Хосе Шаркс — 4:1;
Коламбус Блю Джекетс – Оттава Сенаторс — 1:4;
Даллас Старз – Бостон Брюинз — 6:2;
Нэшвилл Предаторз – Баффало Сэйбрз — 3:5;
Виннипег Джетс – Сент-Луис Блюз — 3:1;
Эдмонтон Ойлерз – Нью-Джерси Девилз — 1:2;
Лос-Анджелес Кингз – Нью-Йорк Рейнджерс — 4:3.
Поделиться