Эдмонтон разгромил Лос-Анджелес, Питтсбург переиграл Нью-Джерси, Тампа уступила Каролине
Айлендерс в овертайме выиграли у Монреаля, Колорадо проиграло Миннесоте
2 дня назад
НБА. Регулярный чемпионат
Оттава Сенаторс – Детройт Ред Уингз — 1:2 ОТ;
Бостон Брюинз – Коламбус Блю Джекетс — 4:2;
Каролина Харрикейнз – Тампа-Бей Лайтнинг — 5:4;
Питтсбург Пингвинз – Нью-Джерси Девилз — 4:1;
Флорида Пантерз – Торонто Мейпл Лифс — 5:1;
Монреаль Канадиенс – Нью-Йорк Айлендерс — 3:4 ОТ;
Нэшвилл Предаторз – Чикаго Блэкхокс — 4:2;
Сент-Луис Блюз – Сиэтл Кракен — 5:1;
Нью-Йорк Рейнджерс – Филадельфия Флайерз — 2:3 ОТ;
Колорадо Эвеланш – Миннесота Уайлд — 2:5;
Сан-Хосе Шаркс – Калгари Флэймз — 1:4;
Лос-Анджелес Кингз – Эдмонтон Ойлерз — 1:8.