Компания Favbet подписала соглашение о титульном партнерстве с одесским хоккейным клубом Шторм. Теперь на форме игроков появится логотип бренда, а сама команда получит серьезную поддержку на пути к новым победам.

Молодой клуб с юга страны всего за год сумел перевернуть представление об украинском хоккее. В своем дебютном сезоне он выиграл Кубок Украины 2024, оставив позади опытных соперников. В четвертьфинале одесситы выбили киевский Сокол со счетом 4:1, в полуфинале обыграли действующего обладателя трофея Кременчуг, а в финале устроили настоящее шоу против Тризуба – 6:0. Для украинского хоккея это стало сигналом о том, что новое поколение готово бороться.

Партнерство с Favbet открывает клубу путь к развитию инфраструктуры, качественной подготовке и медийной узнаваемости.

«Для меня важно, чтобы спорт в Украине становился магнитом для молодежи. Когда дети видят, что клубы из разных городов способны побеждать, они верят в собственные силы. Именно тогда спорт становится частью культуры», – говорит основатель компании Favbet Андрей Матюха.

Фото: ХК Шторм

Шторм становится частью более широкой стратегии компании, которая уже много лет инвестирует в спорт. Favbet поддерживает хоккейные клубы, сотрудничает с федерациями баскетбола и фехтования, клубами Премьер-лиги по футболу.

Совместная история Favbet и Шторма только начинается. Однако, уже сейчас стороны планируют много активностей для болельщиков и социальных проектов, которые позволят украинскому хоккею заявить о себе еще громче.

«Мы хорошо понимаем, насколько важно расширять горизонты украинского спорта. Для нас хоккей – это возможность формировать командный дух у новых поколений. Шторм доказал, что амбиции и вера в собственные силы могут изменить расстановку сил в лиге. Мы хотим стать их надежным партнером на этом пути», – комментирует Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.

ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ». Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.