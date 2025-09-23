Договоренность официально закрепили во время встречи руководства клуба, представителей компании и тренерского штаба.

Киевский «Сокол» — это более 60 лет истории, побед и преданности игре. Команда была основана в 1963 году. С тех пор на её счету 15 отечественных чемпионских титулов, 2 Кубка Украины и ряд достижений международного уровня. Сегодня главным тренером одного из самых успешных клубов страны является Олег Шафоренко.

«Мы очень рады, что в такое непростое время для страны и всего украинского спорта получили такого партнера, как Favbet. Это сотрудничество позволит команде с большей уверенностью и смелостью идти к своей цели — Кубку Украины и золотым медалям Чемпионата. Мы уверены, что это партнерство принесет пользу обеим сторонам», — отметил заместитель главы ОО «Хоккейный клуб Сокол Киев» Вячеслав Лецкан.

В сезоне-2024/2025 «Сокол» занял первую строчку в чемпионате Украины по итогам основного раунда. Однако в плей-офф остановился в шаге от финала.

«Для нас важно поддерживать команды, которые формируют сильное украинское спортивное сообщество. «Сокол» заслуживает новых вершин. Хотим, чтобы клуб шел к успехам вместе с Favbet», — сказал Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.

Favbet строит системную поддержку украинского хоккея. Новое партнерство открывает для клуба дополнительные возможности. По словам директора Favbet Игоря Сирука, компания видит в сотрудничестве с командой долгосрочную перспективу.

«Мы ценим партнерство с клубом, у которого такая богатая история и преданные фанаты. Думаю, это будет полезно для всех. Мы максимально вложимся в это сотрудничество», — говорит Игорь Сирук.

