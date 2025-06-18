Владимир Кириченко

Ночью с 17 на 18 июня на льду Амерант Банк Арены в Санрайз (США, штат Флорида) завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между клубами Флорида Пантерз и Эдмонтон Ойлерз.

Хозяева площадки одержали победу со счетом 5:1 и выиграли серию с результатом 4-2 (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1). Флорида стала обладателем Кубка Стэнли сезона-2024/2025.

Команда Пола Мориса защитила чемпионский титул, который Флорида завоевала год назад впервые в истории клуба. Интересно, что сегодня Пантерз установили уникальное чемпионское достижение в XXI веке в НХЛ. Американская организация стала первой франшизой этого столетия, которой удалось выиграть первое и второе чемпионство в клубной истории на протяжении двух подряд лет.

Рекорд по этому показателю принадлежит Нью-Йорк Айлендерс (четыре подряд чемпионства, начиная с первого в истории). В 1980 году «островитяне» впервые в клубной истории выиграли Кубок Стэнли, после чего в 1981-м, 1982-м и 1983-м подтверждали свою победу.

До Флориды подобным достижением (никогда не было титула, а следом два подряд) отмечались Оттава Сенаторз (1920-1921), Детройт Ред Уингз (1936-1937), Филадельфия Флайерз (1974-1974-1974-1974), (1984-1985) и Питтсбург Пингвинз (1991-1992).

Как Флорида Пантерз построили чемпионский состав Кубка Стэнли