Почетный президент ХК Донбасс Борис Колесников сообщил о очередной гуманитарной миссии Фонда.

«Ежедневно мы работаем, чтобы поддержать людей в непростое время и быть рядом тогда, когда это нужно больше всего. Несмотря на то, что ситуация в Донецкой области с каждым днем становится сложнее, мы не оставляем жителей области одних с вызовами. Наш фонд рядом – с поддержкой и необходимой помощью», – отметил Колесников.

На этот раз волонтеры доставили почти 7 000 продуктовых наборов, а также гигиенические изделия для пожилых людей и семей с малышами. Для детей, которые растут под звуки взрывов и тревог, фонд передал сладости и организовал праздничные мероприятия.

Ко Дню молодежи, который отмечался 12 августа, совместно с Украинским Красным Крестом г. Дружковка, благотворительным фондом «Горизонт» и редакцией «Дружковка на ладонях» состоялся символический праздник для детей. Завершилось оно сладкими подарками от торговой марки «Конти».

Помощь поступила и к переселенцам: сладости передали в Днепр – в центр «МыВместе», который объединяет внутренне перемещенных лиц из Краматорского района.

«Благодарны партнерам и всем неравнодушным за то, что вместе делаем добрые дела возможными», – подчеркнул Борис Колесников.