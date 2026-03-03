Фрелунда выиграла Хоккейную Лигу Чемпионов 2025/26, обыграв Лулео 3:2 в овертайме
Финал во второй раз в истории турнира завершился овертаймом
около 7 часов назад
Фрелунда (Гетеборг) выиграла Хоккейную Лигу Чемпионов 2025/26, обыграв в шведском финале Лулео со счетом 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0).
Это лишь второй случай в истории турнира, когда финал завершился овертаймом. Матч состоялся в Скандинавиуме и собрал аншлаг.
Первый период завершился без голов – обе команды показали солидную оборону (8:3 по броскам в пользу Фрелунды). Лулео имел отличный момент в середине периода – отскок перед воротами едва не превратился в гол, но Тобиас Норманн спас Фрелунду.
В начале второго периода Лулео снова имел шанс, но шайба попала в дальнюю штангу. Затем Лулео получил первое большинство, но воспользовалась им Фрелунда: Никлас Ласу перехватил шайбу на синей линии, вышел один на один и бросил мимо блокера Маттеуса Варда – 1:0.
В третьем периоде Лулео взял игру под контроль и сравнял счет благодаря Эету Койвистойнена – он подправил бросок с синей линии от Маттиаса Броме – 1:1.
Через несколько минут Фрелунда вернула лидерство в большинстве: Хенрик Тёммернес разыграл с Инналой у борта, бросил сквозь трафик, а Якоб Петерсон подправил – 2:1.
Лулео продолжил давление и за 16 секунд до конца основного времени сравнял счет благодаря первому голу в ХЛЧ Отто Лескинена – 2:2.
В овертайме Фрелунда получила большинство. Йере Иннала забил из круга для вбрасываний, попав в левый верхний угол ворот Варда – 3:2.
Это пятая победа Фрелунды в Хоккейной Лиге Чемпионов.
Поделиться