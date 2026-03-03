Александр Сукманский

Фрелунда (Гетеборг) выиграла Хоккейную Лигу Чемпионов 2025/26, обыграв в шведском финале Лулео со счетом 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0).

Это лишь второй случай в истории турнира, когда финал завершился овертаймом. Матч состоялся в Скандинавиуме и собрал аншлаг.

Первый период завершился без голов – обе команды показали солидную оборону (8:3 по броскам в пользу Фрелунды). Лулео имел отличный момент в середине периода – отскок перед воротами едва не превратился в гол, но Тобиас Норманн спас Фрелунду.

В начале второго периода Лулео снова имел шанс, но шайба попала в дальнюю штангу. Затем Лулео получил первое большинство, но воспользовалась им Фрелунда: Никлас Ласу перехватил шайбу на синей линии, вышел один на один и бросил мимо блокера Маттеуса Варда – 1:0.

🚨 GOAL 🚨



Nicklas Lasu breaks the deadlock in #CHLFinal2026 with an epic short-handed breakaway goal to put @frolunda_hc into the lead! 💥#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/6biNWeR2Wc — Champions Hockey League (@championshockey) March 3, 2026

В третьем периоде Лулео взял игру под контроль и сравнял счет благодаря Эету Койвистойнена – он подправил бросок с синей линии от Маттиаса Броме – 1:1.

🚨 GOAL 🚨



From so far out @LuleaHockey fire and get the perfect tip on the puck to level the score in #CHLFinal2026! ✅#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/XjSaiT25yN — Champions Hockey League (@championshockey) March 3, 2026

Через несколько минут Фрелунда вернула лидерство в большинстве: Хенрик Тёммернес разыграл с Инналой у борта, бросил сквозь трафик, а Якоб Петерсон подправил – 2:1.

🚨 GOAL 🚨



It’s a powerplay strike to tip the balance back into @frolunda_hc's favour! 🔝#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/QHgw25Csql — Champions Hockey League (@championshockey) March 3, 2026

Лулео продолжил давление и за 16 секунд до конца основного времени сравнял счет благодаря первому голу в ХЛЧ Отто Лескинена – 2:2.

🚨 GOAL 🚨 @LuleaHockey pull their goalie and equalise with just 16 seconds left on the clock! ☝️#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/yuvgyuUqQc — Champions Hockey League (@championshockey) March 3, 2026

В овертайме Фрелунда получила большинство. Йере Иннала забил из круга для вбрасываний, попав в левый верхний угол ворот Варда – 3:2.

Это пятая победа Фрелунды в Хоккейной Лиге Чемпионов.