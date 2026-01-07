Каролина обыграла Даллас, Тампа победила Колорадо
Бостон уступил Сиэтлу, Коламбус проиграл Сан-Хосе
около 1 часа назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз — Даллас Старз 6:3
Филадельфия Флайерз — Анахайм Дакс 5:2
Баффало Сейбрз — Ванкувер Кэнакс 5:3
Тампа-Бэй Лайтнинг — Колорадо Эвеланш 4:2
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Девилз 9:0
Виннипег Джетс — Вегас Голден Найтс 3:4 ОТ
Эдмонтон Ойлерз — Нэшвилл Предаторз 6:2
Сан-Хосе Шаркс — Коламбус Блю Джекетс 5:2
Сиэтл Кракен — Бостон Брюинз 7:4