Олег Гончар

В регулярном чемпионате НХЛ состоялись три матча, два из которых завершились за пределами основного времени.

Каролина Харрикейнз на своем льду одолели Лос-Анджелес Кингз — 3:2 в овертайме. Команды обменялись шайбами в основное время, а решающий гол хозяева забросили в овертайме.

Самым результативным стал матч в Тампе, где Лайтнинг и Бостон Брюинз забросили 11 шайб. Основное время завершилось вничью 5:5, а в серии буллитов точнее были хоккеисты Тампы — 6:5 Б.

Еще одна напряженная игра состоялась в Анахайме. Дакс вырвали победу над Вегас Голден Найтс — 4:3.