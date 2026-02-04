Каролина обыграла Оттаву, Питтсбург в овертайме проиграл Айлендерс, поражение Эдмонтона
Коламбус уступил Нью-Джерси, Тампа победила Баффало
около 2 часов назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз – Оттава Сенаторз — 4:3;
Нью-Джерси Девилз – Коламбус Блю Джекетс — 0:3;
Филадельфия Флайерз – Вашингтон Кэпиталз — 4:2;
Тампа-Бэй Лайтнинг – Баффало Сейбрз — 4:3 ОТ;
Нью-Йорк Айлендерс – Питтсбург Пингвинз — 5:4 ОТ;
Эдмонтон Ойлерз – Торонто Мейпл Лифс — 2:5;
Анахайм Дакс – Сиэтл Кракен — 4:2.
