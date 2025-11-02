Каролина проиграла Бостону, Сан-Хосе в овертайме одолело Колорадо, победа Эдмонтона
Питтсбург уступил Виннипегу, Нью-Джерси разгромил Лос-Анджелес
около 3 часов назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Бостон Брюинз — Каролина Харрикейнз — 2:1
Виннипег Джетс — Питтсбург Пингвинз — 5:2
Нэшвилл Предаторз — Калгари Флэймз — 4:2
Сан-Хосе Шаркс — Колорадо Эвеланш — 3:2 ОТ
Флорида Пантерз — Даллас Старз — 4:3 Б
Миннесота Уайлд — Ванкувер Кэнакс — 5:2
Коламбус Блю Джекетс — Сент-Луис Блюз — 3:2
Филадельфия Флайерз — Торонто Мэйпл Лифс — 2:5
Баффало Сэйбрз — Вашингтон Кэпиталз — 4:3 Б
Монреаль Канадиенс — Оттава Сенаторз — 4:3 ОТ
Лос-Анджелес Кингз — Нью-Джерси Девилз — 1:4
Эдмонтон Ойлерз — Чикаго Блэкхокс — 3:2 ОТ
Сиэтл Кракен — Нью-Йорк Рейнджерс — 2:3 ОТ
