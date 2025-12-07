Каролина разгромила Нэшвилл, Тампа проиграла Айлендерс, Эдмонтон разгромил Виннипег
Оттава уступила Сент-Луису, Монреаль в серии буллитов выиграл у Торонто
около 2 часов назад
НХЛ. Регулярный сезон
Оттава Сенаторз — Сент-Луис Блюз — 1:2
Калгари Флеймз — Юта Мамонт — 2:0
Бостон Брюинз — Нью-Джерси Девилз — 4:1
Торонто Мейпл Лифс — Монреаль Канадиенс — 1:2 (Б)
Каролина Харрикейнз — Нэшвилл Предаторз — 6:3
Тампа-Бей Лайтнинг — Нью-Йорк Айлендерс — 0:2
Лос-Анджелес Кингз — Чикаго Блэкхокс — 6:0
Эдмонтон Ойлерз — Виннипег Джетс — 6:2
Ванкувер Кэнакс — Миннесота Уайлд — 4:2
Сиэтл Кракен — Детройт Ред Уингз — 3:4
