Каролина уверенно победила Оттаву, Эдмонтон в овертайме выиграл у Вашингтона
Монреаль уступил Бостону, Лос-Анджелес в серии буллитов одолел Сент-Луис
около 11 часов назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз – Каролина Харрикейнз — 1:4;
Виннипег Джетс – Детройт Ред Уингз — 1:5;
Бостон Брюинз – Монреаль Канадиенс — 4:3;
Коламбус Блю Джекетс – Тампа-Бэй Лайтнинг — 8:5;
Сент-Луис Блюз – Лос-Анджелес Кингз — 4:5 Б;
Миннесота Уайлд – Флорида Пантерз — 3:4 ОТ;
Эдмонтон Ойлерз – Вашингтон Кэпиталз — 6:5 ОТ.