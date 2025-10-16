Хоккейная Лига чемпионов: определены пары 1/8 финала
После 72 матчей регулярного сезона стартуют плей-офф
около 2 часов назад
Фото: CHL
После шести игровых дней и 72 матчей регулярного сезона Хоккейной Лиги чемпионов 2025/26 завершился драматично, открыв двери к плей-офф.
16 команд распределены по позициям в регулярке: 1-я против 16-й, 2-я против 15-й и т.д.
Финал запланирован на 3 марта 2026 года.
- Ильвес Тампере (Финляндия) vs Пингвинз Бремерхафен (Германия)
- КалПа Куопио (Финляндия) vs Лайонс Цюрих (Швейцария)
- Фрелунда Гетеборг (Швеция) vs Гренобль (Франция)
- Спарта Прага (Чехия) vs Цуг (Швейцария)
- Лукко Раума (Финляндия) vs Сторхамар Хамар (Норвегия)
- Ингольштадт (Германия) vs Ред Булл Зальцбург (Австрия)
- Берн (Швейцария) vs Брюнес (Швеция)
- Комета Брно (Чехия) vs Лулео (Швеция)
