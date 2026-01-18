Коламбус в серии буллитов одолел Питтсбург, Эдмонтон разгромил Ванкувер, победа Монреаля
Вегас разгромил Нэшвилл, Каролина победила Нью-Джерси
около 1 часа назад
НХЛ. Регулярный сезон
Баффало Сейбрз — Миннесота Уайлд — 4:5 (ОТ)
Филадельфия Флайерз — Нью-Йорк Рейнджерс — 3:6
Калгари Флэймз — Нью-Йорк Айлендерс — 4:2
Юта Маммот — Сиэтл Кракен — 6:3
Виннипег Джетс — Торонто Мэйпл Лифс — 3:4 (ОТ)
Питтсбург Пингвинз — Коламбус Блю Джекетс — 3:4 (Б)
Оттава Сенаторз — Монреаль Канадиенс — 5:6 (ОТ)
Вашингтон Кэпиталз — Флорида Пантерз — 2:5
Нью-Джерси Девилз — Каролина Харрикейнз — 1:4
Чикаго Блэкхокс — Бостон Брюинз — 2:5
Анахайм Дакс — Лос-Анджелес Кингз — 2:1 (ОТ)
Вегас Голден Найтс — Нэшвилл Предаторз — 7:2
Ванкувер Канакс — Эдмонтон Ойлерз — 0:6