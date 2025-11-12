Колорадо одержал победу над Анахаймом, Бостон выиграл у Торонто, Даллас в овертайме одолел Оттаву.
Монреаль уступил Кингз, Калгари проиграло Сент-Луису
1 день назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс – Лос-Анджелес Кингз — 1:5
Каролина Харрикейнз – Вашингтон Кэпиталз — 1:4
Оттава Сенаторз – Даллас Старз — 2:3 ОТ
Бостон Брюинз – Торонто Мейпл Лифс — 5:3
Сент-Луис Блюз – Калгари Флэймз — 3:2
Миннесота Уайлд – Сан-Хосе Шаркс — 1:2 ОТ
Колорадо Эвеланш – Анахайм Дакс — 4:1
Ванкувер Кэнакс – Виннипег Джетс — 3:5
Сиэтл Кракен – Коламбус Блю Джекетс — 1:2 Б