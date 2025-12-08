Колорадо победил Филадельфию, Каролина проиграла Сан-Хосе, Питтсбург проиграл Далласу
Вегас в овертайме обыграл Рейнджерс, Монреаль уступил Сент-Луису
около 2 часов назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз – Колорадо Эвеланш — 2:3
Каролина Харрикейнз – Сан-Хосе Шаркс — 1:4
Флорида Пантерз – Нью-Йорк Айлендерс — 4:1
Даллас Старз – Питтсбург Пингвинз — 3:2 Б
Вашингтон Кэпиталз – Коламбус Блю Джекетс — 2:0
Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Голден Найтс — 2:3 ОТ
Монреаль Канадиенс – Сент-Луис Блюз — 3:4
Анахайм Дакс – Чикаго Блэкхокс — 7:1