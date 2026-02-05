Колорадо победил Сан-Хосе, Вегас выиграл у Ванкувера, победа Монреаля
Бостон в серии буллитов уступил Флориде, Эдмонтон проиграл Калгари
около 3 часов назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Виннипег Джетс – Монреаль Канадиенс — 1:5;
Коламбус Блю Джекетс – Чикаго Блэкхокс — 4:0;
Флорида Пантерс – Бостон Брюинз — 5:4 Б;
Нэшвилл Предаторз – Миннесота Уайлд — 5:6 ОТ;
Колорадо Эвеланш – Сан-Хосе Шаркс — 4:2;
Юта Маммот – Детройт Ред Уингз — 4:1;
Даллас Старз – Сент-Луис Блюз — 5:4;
Лос-Анджелес Кингз – Сиэтл Кракен — 2:4;
Вегас Голден Найтс – Ванкувер Кэнакс — 5:2;
Калгари Флэймз – Эдмонтон Ойлерз — 4:3.