Колорадо победило Ванкувер, Вегас одолел Чикаго, Эдмонтон проиграл Миннесоте
Тампа уступила Айлендерс, Детройт выиграл у Бостона
16 минут назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс – Даллас Старз — 3:2 ОТ
Монреаль Канадиенс – Оттава Сенаторз — 2:5
Детройт Ред-Уингз – Бостон Брюинз — 5:4
Нью-Йорк Айлендерс – Тампа-Бэй Лайтнинг — 2:1
Флорида Пантерз – Торонто Мэйпл Лифс — 1:4
Нэшвилл Предаторз – Калгари Флэймз — 5:1
Колорадо Эвеланш – Ванкувер Кэнакс — 3:1
Эдмонтон Ойлерз – Миннесота Уайлд — 0:1
Вегас Голден Найтс – Чикаго Блэкхокс — 4:3 Б
Лос-Анджелес Кингз – Вашингтон Кэпиталз — 1:3