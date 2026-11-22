Денис Седашов

Хоккейный клуб Кременчук одержал домашнюю победу над Одессой.

Хозяева площадки захватили инициативу уже в первом периоде, обеспечив себе комфортное преимущество в две шайбы благодаря точным броскам Круглякова и Геворкяна. В начале второго двадцатиминутного периода Абаджян реализовал большинство и довел счет до разгромного — 3:0.

Однако Одесса смогла вернуться в игру и восстановить интригу. Еще до второго перерыва гости дважды реализовали численное преимущество усилиями Абдуллаева и Мосюка — 3:2.

В заключительном периоде Кременчук забросил ещё две шайбы — дубль оформил Геворкян, а точку в матче поставил Кривошапкин.

Регулярный чемпионат Украины

Кременчук — Одесса 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 - Кругляков (Абаджян, Материкин), 07:48, 2:0 - Геворкян (Мироненко, Кругляков), 17:38, 3:0 - Абаджян (Попережай, Панков, больш.), 24:13, 3:1 - Абдуллаев (Щербак, Кобильник, больш.), 27:31, 3:2 - Мосюк (Щербак, Дворник, больш.), 32:25, 4:2 - Геворкян (Абаджян, Панков), 43:01, 5:2 - Кривошапкин (Геворкян), 55:17

Шершни вырвали победу у Сокола на последних минутах матча.