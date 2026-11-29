Мандзин занял 15-е место в мужском спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Еще один украинец Дмитрий Пидручный финишировал 21-м
Украинский биатлонист Виталий Мандзин финишировал 15-м в спринте на первом этапе Кубка мира-2026/27 в Контиолахти.
Мандзин закрыл все 10 мишеней на огневых рубежах. Без промахов гонку также прошел Дмитрий Пидручный, который занял 21-е место. Богдан Борковский (51-й) и Денис Насико (86-й) завершили спринт вне зачётной зоны.
Победу одержал француз Эрик Перро. Вторым стал американец Кэмпбелл Райт, третьим — швед Себастьян Самуэльссон.
Кубок мира, 1-й этап. Мужской спринт. Контиолахти, Финляндия
1. Эрик Перро (0+0) 23:15.6
2. Кэмпбелл Райт (0+1) +26.8
3. Себастьян Самуэльссон (0+0) +29.6
4. Филипп Наврат (0+0) +31.4
5. Юстус Штрело (0+0) +34.8
6. Йохан-Олав Ботн (0+2) +35.9
...
15. Виталий Мандзин (0+0) +1:10.4
21. Дмитрий Пидручный (0+0) +1:22.3
51. Богдан Борковский (0+1) +2:11.7
86. Денис Насико (0+3) +3:36.4
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