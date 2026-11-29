Кременчуг победил Шершней в матче чемпионата Украины
В составе победителей точными бросками отличились Матусевич, Андрущенко, Геворкян и Брага
Кременчуг одержал победу над Шершнями в поединке регулярного чемпионата Украины.
Хозяева обеспечили себе преимущество уже в первом периоде — счет открыл Матусевич, а вскоре Андрущенко удвоил результат.
В начале второй двадцатиминутки Цюра сократил отставание Шершней, однако до перерыва Геворкян вернул Кременчугу преимущество в две шайбы. Окончательный счет в заключительном периоде установил Брага.
Регулярный чемпионат Украины по хоккею
Кременчуг — Шершни — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 - Матусевич (Абаджан, Попережай), 05:48, 2:0 - Андрущенко (Матусевич, Панков), 13:32, 2:1 - Цюра (Плесовских, Панченко), 21:30, 3:1 - Геворкян (Кривошапкин, Середницкий), 35:57, 4:1 - Брага (Материкин), 57:40
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