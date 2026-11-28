Украинская биатлонистка Александра Меркушина принесла извинения тренерскому штабу национальной команды и отдельно тренеру Оксане Хвостенко за свои эмоциональные высказывания после одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Спортсменка признала, что выносить внутренние вопросы на публику было ошибкой, и подчеркнула отсутствие претензий к Федерации биатлона Украины.

Я хочу принести свои искренние извинения всему биатлонному сообществу за ситуацию, которая сложилась после моего сегодняшнего интервью. Я понимаю, что с моей стороны было неправильно выносить личные переживания и эмоции на публику. Особенно в такой непростой для всех украинцев период, когда у каждого и так достаточно поводов для беспокойства. Мне жаль, что мои слова стали причиной дополнительного напряжения и обсуждений.

Отдельно хочу попросить прощения у Оксаны Юрьевны и Игоря Станиславовича за мои высказывания во время интервью. Мне искренне жаль, что мои слова их задели. Также хочу извиниться перед своей командой и тренерским штабом за то, что из-за моих эмоций и публичных высказываний эта ситуация коснулась других спортсменов, тренеров и членов команды, которые оказались втянутыми в это обсуждение.

В то же время хочу чётко подчеркнуть, что у меня нет никаких претензий к Федерации биатлона. Я очень остро реагирую на любые высказывания в адрес своей семьи. Это моя семья, моя опора и моя наибольшая гордость. Я безгранично люблю своих близких и всегда буду их защищать. В то же время я понимаю, что должна научиться лучше контролировать свои эмоции и ответственно относиться к своим публичным высказываниям.

В дальнейшем все вопросы, касающиеся команды и внутренних процессов, останутся внутри команды. Я сделала выводы из этой ситуации и буду работать над собой, чтобы подобное больше не повторялось.

И очень надеюсь, что в дальнейшем мои интервью будут преимущественно веселыми и забавными, а поводов для грустных разговоров будет как можно меньше. Я хочу оставаться той искренней, энергичной и веселой Сашкой, которую вы полюбили и на соревнованиях, и вне их.

Благодарю каждого за сообщения, поддержку и добрые слова. Я очень ценю вашу неравнодушие и безгранично вас люблю, мои дорогие подписчики. Еще раз извиняюсь перед всеми, кого эта ситуация заставила волноваться.