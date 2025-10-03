Владимир Кириченко

Бывшего игрока сборной Финляндии по хоккею и многократного призёра ЧМ Йере Каралахти взяли под стражу по подозрению в тяжком преступлении, связанном с наркотиками.

Его арест подтвердили изданию для Iltalehti в окружном суде Хельсинки.

По данным следствия, инкриминируемое преступление могло быть совершено в период с 1 июня по 29 сентября 2025 года в столице Финляндии. Ходатайство о взятии под стражу подал криминальный комиссар Маркку Юуриккамяки. Срок для выдвижения официального обвинения определен до 15 января 2026 года.

В прошлые выходные Каралахти принял участие в вечере F2F-бокса в ледовом дворце Хельсинки, где проиграл поединок бывшему культуристу Матиасу Ниеме.

Сам Йере отрицает подозрения в причастности к наркотикам.

Каралахти не впервые оказывается в центре скандала, связанного с наркотиками. В 2002 году он получил дисквалификацию в NHL за нарушение антидопинговых правил. В 2008 году суд в Эспоо признал его виновным в содействии тяжкому наркопреступлению и назначил 1 год и 8 месяцев условно.

В своей автобиографии Каралахти признавался, что еще в молодости регулярно употреблял марихуану и имел проблемы с алкоголем и наркотиками.

Напомним, IIHF запускает новый турнир European Nations Cup.