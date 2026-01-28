Монреаль в овертайме победил Вегас, Бостон вырвал победу у Нэшвилла
Миннесота по буллитам обыграла Чикаго, Даллас выиграл у Сент-Луиса
18 минут назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Флорида Пантерз – Юта Маммот — 3:4;
Бостон Брюинз – Нэшвилл Предаторз — 3:2 ОТ;
Детройт Ред Уингз – Лос-Анджелес Кингз — 1:3;
Нью-Джерси Девилз – Виннипег Джетс — 3:4;
Монреаль Канадиенс – Вегас Голден Найтс — 3:2 ОТ;
Торонто Мейпл Лифс – Баффало Сейбрз — 4:7;
Миннесота Уайлд – Чикаго Блэкхокс — 4:3 Б;
Сент-Луис Блюз – Даллас Старз — 3:4;
Ванкувер Кэнакс – Сан-Хосе Шаркс — 2:5;
Сиэтл Кракен – Вашингтон Кэпиталз — 5:1.