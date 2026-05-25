Сергей Разумовский

Четыре очередных матча состоялись в понедельник, 25 мая, в рамках групповго этапа чемпионата мира-2026.

В группе А сборная США уверенно победила Венгрию с счетом 7:3. Несмотря на разгромный результат, американцы еще не гарантировали себе выход в четвертьфинал — судьба путевки решится в последнем туре, где им необходимо обыграть Австрию.

Германия также одержала победу, переиграв Великобританию — 6:3. Немцы имели значительное преимущество и вели 6:1, однако британцы в конце встречи смогли сократить отставание.

Главной неожиданностью игрового дня стала победа Норвегии над Чехией в группе B. Скандинавская команда обыграла сильного соперника со счетом 4:1 и гарантировала себе место в четвертьфинале турнира.

В другом матче группы B Словения уверенно победила Италию — 5:1. Итальянская сборная после этого поражения приблизилась к понижению в дивизион IA.

Чемпионат мира-2026

Группа А

США – Венгрия 7:3 (2:0, 3:1, 2:2)

Германия – Великобритания 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Группа B

Чехия – Норвегия 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Словения – Италия 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)