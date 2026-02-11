С 11 по 22 февраля в рамках Зимних Олимпийских игр-2026 пройдет мужской хоккейный турнир. Впервые с 2014 года в нем примут участие звезды НХЛ.

Медиасервис MEGOGO покажет мужской хоккейный турнир Олимпиады-2026 в полном объеме. Все матчи будут доступны с украинской аудиодорожкой в специальном разделе «Олимпиада» во вкладке «Хоккей». Линейные телеканалы Eurosport 1 и Eurosport 2 частично покажут выбранные матчи турнира в зависимости от хода трансляций.



На матчах будут работать следующие комментаторы: Александр Сукманский, Владимир Звёров, Вадим Плачинда, Виталий Кравченко, Александр Черненко и Андрей Белик.

На групповом этапе турнира будут соревноваться 12 национальных сборных, распределенных на три группы:

Группа A: Канада, Чехия, Швейцария, Франция.

Группа B: Финляндия, Швеция, Словакия, Италия.

Группа C: США, Германия, Латвия, Дания.

Мужской олимпийский турнир откроет матч группы В Словакия – Финляндия, который начнется 11 февраля в 17:25 по киевскому времени. Игру будет комментировать Вадим Плачинда.

В 21:55 игровой день закроет поединок того же квартета Швеция – Италия. На комментаторском микрофоне будет работать Владимир Звёров.

Победители групп и лучшая команда среди тех, кто займет вторые места, напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь сборных разыграют путевки в 1/4 финала в стыковых матчах. Финальный поединок состоится 22 февраля.

Напомним, в мае 2025 года украинский стал 21-м официальным языком трансляций Eurosport. Аудиодорожку создает и поддерживает собственная команда MEGOGO, тогда как техническую и редакционную координацию осуществляют команды Warner Bros. Discovery.

Если у вас по умолчанию для каналов Eurosport на MEGOGO установлена английская или другая аудиодорожка, выполните следующие простые шаги, чтобы изменить её на украинскую:

Во время просмотра канала Eurosport нажмите на «шестеренку» настроек. В появившемся меню выберите пункт «Аудиодорожка». Из списка доступных вариантов выберите «Украинская».

Расписание трансляций группового этапа:

Среда, 11 февраля

17:25 Словакия — Финляндия (группа B)

Комментатор: Вадим Плачинда

21:55 Швеция — Италия (группа B)

Комментатор: Владимир Звёров

Четверг, 12 февраля

12:55 Швейцария — Франция (группа A)

Комментатор: Вадим Плачинада

17:25 Чехия — Канада (группа A)

Комментатор: Александр Черненко

22:10 Германия — Дания (группа C)

Комментатор: Виталий Кравченко

23:00 Латвия — США (группа C)

Комментатор: Владимир Звёров

Пятница, 13 февраля

12:55 Финляндия — Швеция (группа B)

Комментатор: Вадим Плачинада

13:10 Италия — Словакия (группа B)

Комментатор: Александр Черненко

17:40 Франция — Чехия (группа A)

Комментатор: Владимир Звёров

22:10 Канада — Швейцария (группа A)

Комментатор: Виталий Кравченко

Суббота, 14 февраля

12:55 Германия — Латвия (группа C)

Комментатор: Вадим Плачинада

13:10 Швеция — Словакия (группа B)

Комментатор: Александр Черненко

17:40. Финляндия — Италия (группаB)

Комментатор: Вадим Плачинда

22:10 США — Дания (группа C)

Комментатор: Виталий Кравченко

Воскресенье, 15 февраля

12:55 Швейцария — Чехия (группа A)

Комментатор: Александр Черненко

17:25 Канада — Франция (группа A)

Комментатор: Александр Черненко

20:10 Дания — Латвия (группа C)

Комментатор: Вадим Плачинда

22:55 США — Германия (группа C)

Комментатор: Александр Сукманский