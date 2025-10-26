Оттава разгромила Вашингтон, Тампа и Юта победили
Эдмонтон проиграл Сиэтлу, Баффало в овертайме уступил Торонто
около 2 часов назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг — Анахайм Дакс — 4:3
Торонто Мэйпл Лифс — Баффало Сейбрз — 4:3 ОТ
Миннесота Уайлд — Юта Мамонт — 2:6
Флорида Пантерз — Вегас Голден Найтс — 3:0
Ванкувер Кэнакс — Монреаль Канадиенс — 3:4
Вашингтон Кэпиталз — Оттава Сенаторз — 1:7
Питтсбург Пингвинз — Коламбус Блю Джекетс — 4:5Б
Детройт Ред Уингз — Сент-Луис Блюз — 6:4
Даллас Старз — Каролина Харрикейнз — 3:2
Нэшвилл Предаторз — Лос-Анджелес Кингз — 5:4Б
Сиэтл Кракен — Эдмонтон Ойлерз — 3:2