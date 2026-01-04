Питтсбург победил Детройт, Колорадо одолел Каролину, поражение Эдмонтона
Айлендерс в овертайме вырвали победу у Торонто, Тампа разгромила Сан-Хосе
42 минуты назад
НХЛ. Регулярный сезон
Детройт Ред Уингз – Питтсбург Пингвинз — 1:4
Нью-Джерси Девилз – Юта Маммот — 4:1
Коламбус Блю Джекетс – Баффало Сейбрз — 5:1
Эдмонтон Ойлерз – Филадельфия Флайерз — 2:5
Сан-Хосе Шаркс – Тампа-Бэй Лайтнинг — 3:7
Сент-Луис Блюз – Монреаль Канадиенс — 2:0
Вашингтон Кэпиталз – Чикаго Блэкхокс — 2:3 Б
Нью-Йорк Айлендерс – Торонто Мэйпл Лифс — 4:3 ОТ
Каролина Харрикейнз – Колорадо Эвеланш — 3:5
Оттава Сенаторз – Виннипег Джетс — 4:2
Калгари Флеймз – Нашвилл Предаторз — 3:4
Лос-Анджелес Кингз – Миннесота Уайлд — 5:4 Б
Ванкувер Кэнакс – Бостон Брюинз — 2:3 ОТ