Питтсбург победил Филадельфию, Айлендерс обыграл Эдмонтон, Вегас в овертайме одолел Торонто
Монреаль уступил Баффало, Ванкувер проиграл Коламбусу
около 4 часов назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс – Ванкувер Кэнакс — 4:1
Баффало Сэйбрз – Монреаль Канадиенс — 5:3
Питтсбург Пингвинз – Филадельфия Флайерз — 6:3
Вашингтон Кэпиталз – Сан-Хосе Шаркс — 2:3
Миннесота Уайлд – Виннипег Джетс — 2:6
Бостон Брюинз – Сиэтл Кракен — 4:2
Чикаго Блэкхокс – Калгари Флэймз — 1:3
Юта Мамонт – Даллас Старз — 2:1
Эдмонтон Ойлерз – Нью-Йорк Айлендерс — 0:1
Вегас Голден Найтс – Торонто Мейпл Лифс — 6:5 ОТ