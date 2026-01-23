Питтсбург разгромил Эдмонтон, Чикаго в серии буллитов победил Каролину
Монреаль уступил Баффало, Вегас проиграл Бостону
около 14 часов назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс – Баффало Сэйбрз — 2:4;
Каролина Харрикейнс – Чикаго Блэкхокс — 3:4 Б;
Бостон Брюинз – Вегас Голден Найтс — 4:3;
Коламбус Блю Джекетс – Даллас Старз — 1:0;
Виннипег Джетс – Флорида Пантерс — 1:2 Б;
Нэшвилл Предаторз – Оттава Сенаторз — 5:3;
Эдмонтон Ойлерз – Питтсбург Пингвинз — 2:6;
Миннесота Уайлд – Детройт Ред Уингз — 4:3 ОТ.