Питтсбург в перестрелке одолел Рейнджерс, Миннесота забросила Эдмонтону, Колорадо разгромил Детройт.
Вегас уступил Сиэтлу, Монреаль обыграл Баффало, Кингз в овертайме выиграли у Филадельфии
около 2 часов назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз — Лос-Анджелес Кингз — 2:3 (ОТ)
Детройт Ред Уингз — Колорадо Эвеланш — 0:5
Питтсбург Пингвинз — Нью-Йорк Рейнджерс — 6:5
Флорида Пантерз — Виннипег Джетс — 1:2
Калгари Флэймз — Сан-Хосе Шаркс — 3:2
Вашингтон Кэпиталз — Каролина Харрикейнз — 4:3 (ОТ)
Оттава Сенаторз — Нью-Джерси Девилз — 4:1
Нью-Йорк Айлендерс — Нашвилл Предаторз — 3:4
Баффало Сэйбрз — Монреаль Канадиенс — 2:4
Сент-Луис Блюз — Коламбус Блю Джекетс — 3:5
Ванкувер Кэнакс — Торонто Мэйпл Лифс — 2:3 (Б)
Юта Маммот — Даллас Старз — 2:3
Вегас Голден Найтс — Сиэтл Кракен — 2:3
Эдмонтон Ойлерз — Миннесота Уайлд — 3:7
Поделиться