Питтсбург в серии буллитов проиграл Тампе, Эдмонтон в овертайме уступил Нэшвиллу
Сент-Луис разгромил Каролину, Анахайм победил Даллас
около 4 часов назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс – Калгари Флэймз — 5:3
Питтсбург Пингвинз – Тампа-Бэй Лайтнинг — 1:2 Б
Оттава Сенаторз – Ванкувер Кэнакс — 2:1
Вашингтон Кэпиталз – Монреаль Канадиенс — 3:2 ОТ
Сент-Луис Блюз – Каролина Харрикейнз — 3:0
Бостон Брюинз – Детройт Ред Уингз — 3:0
Нэшвилл Предаторз – Эдмонтон Ойлерз — 4:3 ОТ
Виннипег Джетс – Нью-Йорк Айлендерс — 5:4
Анахайм Дакс – Даллас Старз — 3:1
Юта Мамонт – Торонто Мэйпл Лифс — 6:1