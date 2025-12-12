Победы Эдмонтона, Колорадо, Каролины и Тампы, поражение Питтсбурга в регулярном чемпионате НХЛ
Нашвилл победил Сент-Луис, Вегас в овертайме дожал Филадельфию
13 минут назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс — Оттава Сенаторз — 3:6
Торонто Мейпл Лифс — Сан-Хосе Шаркс — 2:3 ОТ
Вашингтон Кепиталз — Каролина Харрикейнз — 2:3 Б
Филадельфия Флайерз — Вегас Голден Найтс — 2:3 ОТ
Питтсбург Пингвинз — Монреаль Канадиенс — 2:4
Нью-Джерси Девилз — Тампа-Бэй Лайтнинг — 4:8
Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Дакс — 5:2
Виннипег Джетс — Бостон Брюинз — 3:6
Нэшвилл Предаторз — Сент-Луис Блюз — 7:2
Миннесота Уайлд — Даллас Старз — 5:2
Эдмонтон Ойлерз — Детройт Ред Уингз — 4:1
Колорадо Эвеланш — Флорида Пантерз — 6:2
Ванкувер Кэнакс — Баффало Сейбрз — 2:3
