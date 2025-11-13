Рейнджерс забросили 7 шайб Тампе, Эдмонтон и Нью-Джерси одержали победы в овертайме
Юта устроила разгром Баффало
около 12 часов назад
Тампа-Бей – Рейнджерс / Фото - CNN
В НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата.
Тампа проиграла Рейнджерс (3:7), Филадельфия уступила Эдмонтону (1:2 ОТ), Юта обыграла Баффало (5:2), Чикаго проиграл Нью-Джерси в овертайме.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй – Рейнджерс 3:7 (3:4, 0:1, 0:2)
Филадельфия – Эдмонтон 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Юта – Баффало 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
Чикаго – Нью-Джерси 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)