Сэм Беннетт получил Конн Смайт Трофи как самый ценный игрок плей-офф Кубка Стэнли 2025 года.

Форвард Флорида Пантерз был признан MVP после того, как помог своей команде второй раз подряд выиграть Кубок Стэнли, победив Эдмонтон Ойлерс со счетом 5:1 в шестом матче финала, который состоялся в Amerant Bank Arena в Санрайзе, Флорида.

«Трудно описать это словами. Это гораздо сложнее, чем я представлял – выиграть один раз и затем снова. Мы вложили столько усилий в этот путь, и я чрезвычайно горжусь нашей командой. Это невероятно. У нас фантастический коллектив, и это лучшее чувство в мире», – сказал Беннетт.

Беннетт стал лучшим снайпером плей-офф НХЛ, забросив 15 шайб, в том числе пять – в финальной серии против Ойлерс. Он стал лишь четвертым активным игроком, которому удалось забросить как минимум 15 голов в одном розыгрыше плей-офф, присоединившись к Заку Хайману (Эдмонтон, 16 голов в 2024), Александру Овечкину (Вашингтон, 15 в 2018) и Сидни Кросби (Питтсбург, 15 в 2009).

Кроме того, Беннетт установил рекорд НХЛ по количеству голов на выезде в одном плей-офф – 13. В пятом матче финала он продлил свою голевую серию в выездных матчах до шести игр подряд, став пятым игроком в истории лиги, которому это удалось.

«Мы очень сплоченная команда, и, проводя столько времени вместе в поездках, стали еще ближе. Мы действительно любим эту группу», – добавил игрок.

Всего в этом сезоне плей-офф Беннетт набрал 22 очка (15+7) в 23 матчах, поделив четвертое место среди игроков Флориды. В прошлом сезоне он записал на свой счет 14 очков (7+7) в 19 поединках и также помог Пантерз завоевать первый Кубок Стэнли в истории клуба.

В регулярном сезоне 2024/25 годов 28-летний нападающий установил личный рекорд в карьере – 51 очко (25+26) в 76 играх. Его нынешний контракт с Флоридой, заключенный 26 июля 2021 года, заканчивается 1 июля – с этой даты он может стать неограниченно свободным агентом.

Беннетт стал первым игроком в истории Флорида Пантерз, получившим Конн Смайт Трофи. В прошлом году, когда Пантерз в семиматчевой серии также победили Эдмонтон, эту награду получил капитан Ойлерс Коннор Макдэвид, став шестым игроком в истории, который получил трофей, выступая за команду, проигравшую финал.