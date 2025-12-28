Олег Гончар

В рамках чемпионата Украины по хоккею Шторм не явился на матч чемпионата Украины против Крижинки-Кэпиталз. Об этом сообщила Федерация хоккея Украины.

Игра должна была начаться в 14:30, но из-за неявки Шторма поединок не состоялся. Команде засчитали техническое поражение.

Федерация заявила, что Шторму грозят дисциплинарные меры в соответствии с Регламентом чемпионата и Дисциплинарным кодексом. О санкциях сообщат дополнительно.

Это уже не первый инцидент в сезоне с неявками команд.

Напомним, на этой неделе Шторм разгромил Одессину в регулярном чемпионате Украины.