Олег Гончар

13 ноября 2025 года

Евгений Пастух — хоккеист, который прошел путь от драфта НХЛ до собственной методики подготовки игроков. Его книга «Skate. Think. Lead.», которая вышла в 2025 году, стала уникальным учебником для тренеров, которые хотят не только строить успешные команды, но и целостных спортсменов — технически сильных, умных и способных быть настоящими лидерами.

Мы поговорили с Евгением о том, как родилась система, которая уже работает в США, и почему хоккей — это больше, чем игра.

— Евгений, вы прошли путь от игрока сборной Украины до тренера в США. В какой момент появилась мысль создать собственную методику?

Знаете, все началось не с книги — а с вопроса. Почему одни дети становятся мастерами, а другие — стоят на месте, хотя все тренируются одинаково? Постепенно я понял, что дело не только в технике или объеме тренировок. Она — в структуре, в логике, в том, как мы строим обучение.

В течение своей тренерской практики в Украине и США я неоднократно убеждался, что именно системность отличает программы, которые дают результат, от всех остальных. Так и родилась идея Skate. Think. Lead. — не как теория, а как живая рабочая схема, которую я ежедневно использую на льду.

— Очень интересное название «Skate. Think. Lead.» Что оно означает для вас лично?

Это три шага, через которые должен пройти каждый игрок. Сначала Skate (катайся) — научись двигаться правильно, владей телом, чувствуй лед. Затем Think (думай) — не играй автоматически, думай, читай ситуацию, принимай решения. И наконец Lead (веди за собой) — влияй. Будь тем, кто подтягивает других, кто не боится ответственности.

Я часто говорю детям: скорость — не столько в ногах, сколько в голове. А лидерство — это не про крики в раздевалке, а про стабильность, когда тяжело. Вот и вся философия.

— Вы совместили европейскую техническую школу и североамериканский стиль. Как вам удалось это сделать?

Наверное, потому, что я сам прошел через обе культуры. В Украине нас всегда учили технике, точности, дисциплине. И это отличная база. А в Америке я увидел другое: темп, интенсивность, игра на каждом квадратном метре.

Так что я взял лучшее из обоих. То есть не “или-или”, а “и то, и то”. В моих тренировках много деталей, но все подается через движение и игру. Ведь дети должны не просто повторять — они должны понимать, зачем.

— В книге вы пишете, что многие команды теряют годы из-за неправильной последовательности обучения. Как вы это исправляете в своей системе?

Все очень просто: я тренирую в том порядке, в котором развивается тело и мозг человека. Если восьмилетнему мальчику давать сложные тактические схемы — это не работает. Его тело еще не готово, и мозг не успевает. А вот если сначала научить двигаться — баланс, координация, осанка — то дальше все “ложится” само собой.

Моя система основана на так называемых возрастных окнах развития — физиологически обусловленных периодах развития организма, когда определенные навыки развиваются особенно быстро. Тренер должен “поймать” эти моменты и воспользоваться ими. Это и есть системность.

— Расскажите про вашу G.A.M.E. Model. Почему именно такой структура?

G.A.M.E. — это, по сути, рецепт того, как любой навык становится игровым. Четыре этапа: Groove – Add – Make – Execute. Сначала мы "вкатываем" движение — Groove the Skill, отрабатываем технику без давления. Затем Add Movement — добавляем скорость, направление, координацию. Далее — Make Decisions — отрабатываем принятие решений в спокойных ситуациях, заставляем игрока думать: атаковать или пасовать. И лишь потом — Execute at Speed, то есть выполнить то же самое в игровом темпе, под прессингом, когда сердце бьется 180 ударов.

Если пропустить один из этих шагов — получишь красивую технику на тренировке, но не в игре. Поэтому я всегда говорю: повтор без цели — это шаги в никуда.

— А как это выглядит на практике? Можете привести пример с тренировки?

Пожалуйста. Берем обычную передачу в движении. На этапе G — стоим на месте, работаем над положением рук, траекторией шайбы. На A — добавляем скольжение, пас в движении. На M — создаем выбор: отдай пас или атакуй сам. На E — играем 2v2 или 3v3, где все решают доли секунды.

И вот когда игрок способен сделать правильный пас под давлением, не смотря вниз — это не просто навык, это автоматизм. А автоматизм — это то, что выигрывает матчи.

— Ваша другая модель SHIFT — это о структуре самой тренировки. Как она возникла?

Мне всегда хотелось, чтобы тренировка была логичной. Многие делают "по ощущению": сегодня броски, завтра катание, послезавтра игры. Но это не система.

SHIFT Model родилась из исследований наработок американских академий. Я понял, что правильная структура занятия должна иметь ритм — как смена на льду. Поэтому и название — SHIFT.

S — Start the Engine — разогреть тело, активировать мозг.

H — Hone the Skill — отточить технику.

I — IQ & Decisions — добавить мышление.

F — Fight to Win — игра, битва, эмоция.

T — Translate & Teach — короткое подведение итогов.

После такой тренировки дети не просто усталые — они поняли, что сегодня выучили и зачем.

— Что для вас самое главное в работе с детьми?

Дать им чувство прогресса. Не все станут игроками НХЛ — и это нормально. Но каждый может научиться работать, отвечать за себя, не бояться ошибаться.

Хоккей — это зеркало характера. Мне важно, чтобы после моих тренировок ребенок уходил со льда с мыслью: «Я сегодня стал лучше». Даже если это просто правильный удар или новая привычка.

— Вы часто говорите, что хоккей формирует лидеров. Как именно ваша система этому способствует?

В Skate. Think. Lead. слово "lead" не случайно. Мы учим детей не ждать, что кто-то подскажет, а действовать самостоятельно.

На тренировках я даю игрокам маленькие роли: кто-то ведет разминку, кто-то отвечает за шлемы после игры, кто-то объясняет партнеру задание. Это воспитывает ответственность. Потому что лидерство не рождается в финале — оно растет в мелочах. И когда такой парень затем выходит на лед, он не просто играет. Он лидирует.

— Как вы видите потенциал этой системы в Украине?

Колоссальный. У нас есть талантливые дети, преданные тренеры, но часто не хватает именно структуры. Skate. Think. Lead. — это не про деньги или оборудование, а про организацию процесса. Ее можно внедрять хоть завтра — в любой ДЮСШ.

Мнехочется, чтобы украинский хоккей не просто выживал, а рос. И я готов делиться всем, что знаю.

— Чи стоит ждать выхода вашей книги в Украине?

Честно? Мне бы этого очень хотелось. Хотя сейчас я работаю в США, сердцем я всегда в украинском хоккее. Если мои методики — G.A.M.E. и SHIFT — могут помочь нашим тренерам и детям развиваться быстрее, эффективнее, с большим удовольствием, то для меня это будет огромная честь.

Если у украинских издательств будет желание — я с готовностью откликнусь. Цель простая: чтобы украинские спортсмены имели доступ к современной системе, которая работает, и чтобы они могли расти, не выезжая за океан. Книга создана для тренеров, которые мыслят, для детей, которые мечтают, и для страны, которая имеет талант — нужно лишь дать ему направление.

— И последнее. Если вкратце — в чем суть вашей книги?

В простой фразе: “Строй игрока умного, быстрого и стойкого.” Это не книга о дриблинге или бросках — это о подходе, о системе мышления. О том, как сделать тренировку местом, где формируется не только хоккеист, но и личность. Потому что хоккей — это не только о победах. Это о людях, которые не боятся падать, вставать и идти дальше.

В мире, где результат часто ставят выше процесса, Евгений Пастух напоминает: настоящая победа — это развитие. Его G.A.M.E. и SHIFT подходы — не только методика, а философия, которая учит играть, думать, отвечать и вести за собой.