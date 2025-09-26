Денис Седашов

В Одессе прошли матчи Кубка Украины-2025 по хоккею.

Киевский Сокол уверенно разгромил херсонский Днепр. Героем поединка стал нападающий Денис Жеребко, оформивший хет-трик. В составе херсонцев дважды отличился Максим Жовтяк.

Днепр — Сокол 2:9 (0:5, 2:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 - Тищенко (Мазур), 1:22, 0:2 - Д. Жеребко (Горлушко), 09:40, 0:3 - Тищенко (Мазур, Янишевский), 14:39, 0:4 - Захаров (Бородай, Савчук), 19:04, 0:5 - Д. Жеребко (М. Жеребко, Полоницкий), 19:55, 0:6 - Д. Жеребко (Кальсин, Бурдаков), 22:24, 0:7 - Тимченко (Бородай, Толстушко, меньшинство), 0:8 - Якубинский (Тищенко, меньшинство), 1:8 - Жовтяк (меньшинство), 29:59, 2:8 - Жовтяк, 36:28, 2:9 - Чердак (Полоницкий, Мазур), 47:56

В другом матче действующий чемпион Украины Кременчук не оставил шансов команде Одесщина и одержал разгромную победу. За три игры турнира кременчужане пропустили лишь одну шайбу, подтвердив статус главного фаворита соревнований.

Одесщина — Кременчук 1:9 (0:3, 1:2, 0:4)

Шайбы: 0:1 - Дука (Геворкян, Безуглый), 5:20, 0:2 - Панков (Кривенко, Брага), 06:09, 0:3 - Небоян (Кривошапкин), 13:22, 0:4 - Абаджян (Брага, Целогородцев, большинство), 22:30, 1:4 - Шевченко (Бабинец), 26:24, 1:5 - Андрущенко (Брага), 27:29, 1:6 - Андрущенко (Геворкян), 48:15, 1:7 - Малик (Брага), 48:52, 1:8 - Геворкян (Середницкий), 55:11, 1:9 - Брага (Абаджян, Попережай), 55:50

В финале Кубка Украины встретятся Сокол и Кременчук. Встреча состоится 27 сентября в 13:00.

