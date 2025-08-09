Олег Гончар

В августе 2024 года администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможность депортации российских хоккеистов НХЛ, в частности Александра Овечкина, сообщил портал Wall Street Journal.

Депортацию рассматривали в качестве давления на Россию во время переговоров по обмену заключенными.

Советник по нацбезопасности Джейк Салливан обдумывал этот шаг, но отказался от него из-за риска обострения ситуации.

Журналисты сообщили, что Салливан в то время подвергался критике от Fox News из-за предыдущего обмена торговца оружием на звезду WNBA Бриттни Грайнер. Поэтому он искал другие варианты, не предполагавшие обмена на убийц.

Депортация хоккеистов могла бы не позволить Овечкину догнать рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

В результате переговоров 1 августа 2024 года Россия освободила 16 политзаключенных, включая журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и эксморпеха Пола Вилана. Взамен РФ получила киллера Вадима Красикова и шпионов Артема и Анну Дульцевых.

Напомним, Овечкин до сих пор не убрал из соцсетей фото с Путиным.