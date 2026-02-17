В городе Патакет, штат Род-Айленд, произошла стрельба во время хоккейного матча детских команд. По информации местных властей, погибли три человека, среди них и сам стрелок.

По предварительным данным, 56-летний Роберт Дорган открыл огонь по своей бывшей жене, детям и знакомому семьи, находившимся на трибунах как зрители. Женщина погибла на месте, один ребенок умер в больнице. После инцидента нападавший совершил самоубийство. Еще три человека получили ранения и находятся в критическом состоянии.

Очевидцы сообщили, что после первых выстрелов игроки детских команд спрятались в раздевалке и забаррикадировали двери. Один из зрителей пытался остановить нападавшего, однако у него было еще одно оружие. К расследованию присоединилось бостонское отделение ФБР. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.