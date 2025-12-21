Тампа обыграла Каролину, Монреаль разгромил Питтсбург, поражение Вегаса
Сан-Хосе уступил Сиэтлу, Баффало в серии буллитов победил Айлендерс
около 12 часов назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс — Филадельфия Флайерз — 5:4 Б
Вашингтон Кэпиталз — Детройт Ред Уингз — 2:5
Миннесота Уайлд — Эдмонтон Ойлерз — 5:2
Оттава Сенаторз — Чикаго Блэкхокс — 6:4
Баффало Сэйбрз — Нью-Йорк Айлендерс — 3:2 Б
Флорида Пантерз — Сент-Луис Блюз — 2:6
Нэшвилл Предаторз — Торонто Мэйпл Лифс — 5:3
Монреаль Канадиенс — Питтсбург Пингвинз — 4:0
Бостон Брюинз — Ванкувер Кэнакс — 4:5 Б
Тампа-Бэй Лайтнинг — Каролина Харрикейнз — 6:4
Калгари Флэймз — Вегас Голден Найтс — 6:3
Анахайм Дакс — Коламбус Блю Джекетс — 4:3
Сан-Хосе Шаркс — Сиэтл Кракен — 2:4
