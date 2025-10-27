Тампа обыграла Вегас, Калгари разгромило Рейнджерс, Эдмонтон проиграл Ванкуверу.
Девилс победили Колорадо, поражения Миннесоты и Нэшвилла
35 минут назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз — Колорадо Эвеланш — 4:3 ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг — Вегас Голден Найтс — 2:1 ОТ
Миннесота Уайлд — Сан-Хосе Шаркс — 5:6 ОТ
Виннипег Джетс — Юта Мамонт — 2:3
Нэшвилл Предаторз — Даллас Старз — 2:3
Чикаго Блэкхокс — Лос-Анджелес Кингз — 1:3
Калгари Флэймз — Нью-Йорк Рейнджерс — 5:1
Ванкувер Кэнакс — Эдмонтон Ойлерз — 4:3 ОТ