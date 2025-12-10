Тампа разгромила Монреаль, Питтсбург в серии буллитов уступил Анахайму, поражение Эдмонтона
Колорадо в серии буллитов уступило Нэшвиллу, Нью-Джерси обыграл Оттаву
около 1 часа назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс – Тампа-Бэй Лайтнинг — 1:6
Оттава Сенаторс – Нью-Джерси Девилз — 3:4
Нью-Йорк Айлендерс – Вегас Голден Найтс — 5:4 Б
Филадельфия Флайерз – Сан-Хосе Шаркс — 4:1
Питтсбург Пингвинз – Анахайм Дакс — 3:4 Б
Каролина Харрикейнз – Коламбус Блю Джекетс — 4:1
Сент-Луис Блюз – Бостон Брюинз — 2:5
Виннипег Джетс – Даллас Старз — 3:4
Эдмонтон Ойлерз – Баффало Сейбрз — 3:4 ОТ
Нэшвилл Предаторс – Колорадо Эвеланш — 4:3 Б