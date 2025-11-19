Тампа разгромила Нью-Джерси, Айлендерс проиграли Далласу
Торонто в овертайме выиграл у Сент-Луиса, Сиэтл уступил Детройту
около 2 часов назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз – Сиэтл Кракен — 4:2
Торонто Мейпл Лифс – Сент-Луис Блюз — 3:2 ОТ
Тампа-Бей Лайтнинг – Нью-Джерси Девилз — 5:1
Виннипег Джетс – Коламбус Блю Джекетс — 5:2
Нью-Йорк Айлендерс – Даллас Старз — 2:3
Сан-Хосе Шаркс – Юта Мамонт — 3:2 ОТ
Чикаго Блэкхокс – Калгари Флеймз — 5:2
Вегас Голден Найтс – Нью-Йорк Рейнджерс — 3:2