Тампа в овертайме обыграла Анахайм, Сент-Луис разгромно проиграл Колорадо
Эдмонтон уступил Бостону, Калгари разгромил Филадельфию
около 1 часа назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз — Нью-Йорк Рейнджерс — 6:3
Вегас Голден Найтс — Нэшвилл Предаторз — 2:4
Сан-Хосе Шаркс — Миннесота Уайлд — 4:3 Б
Анахайм Дакс — Тампа-Бей Лайтнинг — 3:4 ОТ
Детройт Ред Уингз — Виннипег Джетс — 2:1
Коламбус Блю Джекетс — Нью-Джерси Девилз — 2:3
Даллас Старз — Баффало Сэйбрз — 1:4
Колорадо Эвеланш — Сент-Луис Блюз — 6:1
Эдмонтон Ойлерз — Бостон Брюинз — 2:6
Калгари Флеймз — Филадельфия Флайерз — 5:1