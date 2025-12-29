Тампа в серии буллитов победила Монреаль, Питтсбург разгромил Чикаго
Детройт в овертайме одолел Торонто, Сиэтл не оставил шансов Филадельфии
24 минуты назад
НХЛ. Регулярный сезон
Коламбус Блю Джекетс — Нью-Йорк Айлендерс — 4:2
Шайбы:
1:0 Марченко (Марчмент, Матейчук), 08:09
1:1 Шабанов (Пажо, Дюклер), 17:16
1:2 Хорват (Пулок), 33:24
2:2 Проворов (Матейчук, Монахан), 55:27
3:2 Марченко (Фантіллі, Сіверсон), 56:41
4:2 Сіллінджер (Монахан), 58:54
Тампа-Бэй Лайтнинг — Монреаль Канадиенс — 5:4 Б
Шайбы:
1:0 Кучеров (Гонсалвеш), 22:28
2:0 Кучеров (Пойнт, Гонсалвеш), 32:11
3:0 Пол (Бьоркстранн, Грошев), 34:49
3:1 Демидов (Слафковский, Добсон), 41:06
4:1 Гольмберг (Бьоркстранн, Д’Астус), 41:40
4:2 Слафковский (Капанен), 49:16
4:3 Добсон (Кофилд, Мэтисон), 52:17
4:4 Слафковский (Демидов, Гатсон), 59:56
Победный буллит — Пойнт
Чикаго Блэкхокс — Питтсбург Пингвинз — 3:7
Шайбы:
0:1 Манта (Сент-Ивени, Ши), 01:38
0:2 Раст (Кросби, Летанг), 07:19
0:3 Брезо (Манта, Новак), 08:20
0:4 Раст (Ши, Лизотт), 12:03
1:4 Фолиньо (Дак, Лафферти), 30:50
1:5 Брезо (Киндел, Койвунен), 32:20
1:6 Брезо (Д’юар, Ши), 33:17
2:6 Кайзер (Грин, Мерфи), 33:30
2:7 Аччари (Сент-Ивени, Лизотт), 38:48
3:7 Бертуцци (Дикинсон), 59:59
Детройт Ред Уингз — Торонто Мэйпл Лифс — 3:2 ОТ
Шайбы:
0:1 Найс (Мэттьюс, Таварес), 24:25
1:1 Зайдер (Рэймонд), 39:01
1:2 Робертсон (Таварес), 44:53
2:2 Эплтон (Расмуссен, Юханссон), 45:16
3:2 Эдвинссон, 61:46
Сиэтл Кракен — Филадельфия Флайерз — 4:1
Шайбы:
1:0 Эберле (Какко, Бенирс), 23:48
2:0 Стивенсон (Толванен), 45:49
3:0 Толванен (Стивенсон), 57:31
3:1 Грундстрем (Аболс, Гребенкин), 58:03
4:1 Толванен, 58:24